(VIDEO) El exorbitante sueldo de un sicario al servicio de 'El Mencho'

Ciudad de México.- En redes sociales circula un video que revela cuánto gana un sicario de ‘El Mencho’, trabajando para el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

En el canal de Youtube, 'Historias del Narco', se publicó un video donde se explica cuáles son los sueldos de los sicarios de ‘El Mencho’, el cual varía dependiendo sus funciones.

Todo depende de su nivel y jerarquía, así como de la preparación del puesto asignado.

De acuerdo con la grabación, los empleados del CJNG reciben grandes cantidades de dinero pero no todo es color rosa, pues también hay castigos que no cualquiera es capaz de soportar.

Aunque en el video no se aparecen las cifras exactas de cada trabajador, estas son cercanas al sueldo.

Un joven explica que el cártel es como una empresa en la que hay tres niveles: bajos, medios y altos.

En el nivel bajo están los llamados 'halcones', vendedores y sicarios.

En el nivel alto se encuntran los que saben de inteligencia, contrainteligencia, mandos élite y jefes de plaza.

Un sicario puede llegar a ganar hasta 30 mil pesos y un jefe de sicarios, dependiendo de cómo esté la plaza y cuánta gente tenga a su mando, puede recibir hasta 50 mil pesos al mes”

Al preguntarle al capo cuanto gana un escolta de Nemesio Oseguera dijo que no sabía exactamente pero son cifras muy altas debido a que son ex militares o ex marinos.

Se rumora que pueden llegar a tener un sueldo de entre 500 mil pesos a un millón, además de ciertos premios como casas, mujeres, ranchos o autos de lujo.

Aquí el video: