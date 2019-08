VIDEO: Fox augura catástrofe si se vota en el 2021 por AMLO, "el falso profeta"

Ciudad de México.- La mañana del pasado lunes se volvió viral un video que el expresidente, Vicente Fox Quesada, publicó en su cuenta oficial de Twitter, donde trató de desacreditar a Andrés Manuel López Obrador, el actual mandatario.

En el video que consta con un poco menos de dos minutos de duración, Vicente Fox, invitó a la población mexicana a votar en contra del tabasqueño en las próximas elecciones intermedias del 2021. Asimismo, aseguró que con López Obrador al mando 'la catástrofe se repetirá', además de tacharlo de ser un líder mesiánico y populista.

De igual manera, afirmó que cada mexicano tendrá lo que se merece, según el esfuerzo y trabajo que realice.

No queremos divisiones otra vez, no queremos separar a los que tiene con los que no tienen, todos vamos a hacer que todos tengan lo que se merecen con su trabajo y con su esfuerzo", finalizó el exmandatario.