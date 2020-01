VIDEO: ¡Indignante! Policía desenfunda su arma y amenaza a un perro con ella

Ciudad de México.- La noche del sábado 18 de enero varias personas de la Ciudad de México que paseaban tranquilamente por el Hemiciclo a Juárez presenciaron y algunos grabaron el indignante momento en el que un policía desenfundo su arma en contra de un perro que paseaba junto a su dueño y lo amenazó con esta.

Según las declaraciones del oficial el can lo atacó cuando se acercó a decirle al dueño que debía levantar las heces de su mascota y tirarla, cuando el perro se le aventó y el tuvo que defenderse por lo que lo pateó y posteriormente sacó su arma ya que sentía que su vida corría peligro.

Le hice un comentario a una persona que recogiera su basura. El perro venía con el ciudadano, en cuanto le comenté el perro se me aventó, eso es lo que la gente no mostró, porque no grabó eso. Agarré y lo paté, desenfundé mi arma y le apunté, ahora sí que estaba en riesgo también mi vida", dijo el oficial.