(VIDEO) Pescador amenaza a Loret: "Te voy a tumbar los dientes por 'hocicón'"

Ciudad de México.- A través de su cuenta de Facebook, Sunshine Rodríguez, líder de pescadores del puerto de San Felipe, Baja California, amenazó al periodista Carlos Loret de Mola, quien lo señaló como presunto integrante del llamado Cártel de la Totoaba.

Loret confesó que las amenazas empezaron a llegar desde que presentó notas y reportajes sobre las redes de pescadores ilegales de totoaba, actividad que según ambientalistas es la principal amenaza para la extinción de la vaquita marina.

De acuerdo con la inteligencia recabada por autoridades, organizaciones sociales y medios de comunicación, Sunshine Rodríguez encabeza una organización que se dedica a surtir buches de totoaba al cártel. Es decir que su pantalla es ser un líder pescador, pero en el fondo, ya saben, como los narcos que dicen: 'yo soy agricultor'. Estas amenazas me han estado llegando sistemáticamente, cada vez que hago un reportaje sobre este asunto y últimamente, aunque no los haga. Son amenazas directas, con nombre y apellido, no se esconden", indicó el comunicador.

Tiempo más tarde después de estas declaraciones, el líder pesquero realizó una transmisión en vivo para lanzar las advertencias a Loret.

Tú y yo nos vamos a ver las caras, no te voy a buscar, no tengo ni el tiempo ni la necesidad. El karma te va poner enfrente un día y ese día, créeme, te voy a tumbar los dientes", dijo Sunshine.

Sí te los voy a tumbar, Carlos, por ‘hocicón’ y por pend.... Una cosa es que la autoridad me señale y otra que tú me criminalices. Acuérdate bien del nombre es Sanshine, no, Sunshine, pendejo (sic). Eres un reportero de altura y no sabes siquiera pronunciar un nombre".