(VIDEO) "Se cae el precio del petróleo, pero sigue siendo negocio": AMLO

Ciudad de México.- Luego de que el precio del petróleo registrara un histórico descenso de 22.36 por ciento respecto al viernes pasado, al cerrar en 18.78 dólares por barril, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló al respecto.

AMLO afirmó que desde su llegada a la Presidencia se obtienen 80 mil barriles diarios adicionales. Así lo explicó esta mañana en su conferencia de prensa:

No se había logrado en 14 años. Entonces, si no hubiésemos atendido el rescate del petróleo, si no nos hubiésemos aplicado desde que llegamos, no estuviésemos produciendo lo que ahora estamos produciendo, que a pesar de la caída en el precio nos significa una defensa porque además, lo que estamos produciendo de manera adicional, lo estamos obteniendo a menores costos porque ya no hay corrupción en Petróleos Mexicanos".