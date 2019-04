“Vamos a dar como hecho que vive”: AMLO sobre Juan Gabriel

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador confirmó haber recibido una carta que supuestamente le envió Juan Gabriel a través de Joaquín Muñoz, quien se identifica como el exmánager del cantautor, además externó que el ‘Divo de Juárez’ vivirá por siempre gracias al talento y las canciones que lo convierten en un “amor eterno”.

Como continúan las especulaciones con respecto a que el cantante mexicano sigue vivo, y su deseo sería tener una reunión con el mandatario mexicano, AMLO expresó:

Sí se acercó a mí una persona que me dice que él sabe que vive, y me entregó una carta, pero hasta ahí nada más, no puedo decir más, no hay elementos que prueben nada”.