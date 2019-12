Vicente Fox y su hijo, en la mira de Hacienda por defraudación fiscal

Ciudad de México.- De acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto, inició una investigación de los flujos de ingresos de Vicente Fox y su hijo, Rodrigo Fox De la Concha.

De acuerdo con las fuentes a los que tuvo acceso el periodista, los primeros datos recabados por la UIF revelan que existirían 13 empresas vinculadas al exmandatario y a su hijo.

A estas, “se sumarían el Centro Fox y la Fundación Fox, que en conjunto habrían recibido aproximadamente 700 millones de pesos en un periodo de cuatro años”.

El expresidente y su hijo, presuntamente no habrían declarado y pagado impuestos por la totalidad de ese dinero, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera está deliberando si se configura el delito de defraudación fiscal para proceder contra el panista.

El presidente Andrés Manuel López Obrador había adelantó en julio pasado que uno de los ex mandatarios mexicanos es investigado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por no estar al corriente con el pago de sus impuestos, aunque no reveló el nombre.

Según la información, algunos de los ex presidentes deben impuestos, pero eso es un asunto que tiene que ver con el SAT”, apuntó el Presidente en su tradicional conferencia matutina en el Palacio Nacional.