Vive una pesadilla: 'Niño genio' de la UNAM reitera el acoso de sus maestros

Ciudad de México.- Una vez más, Carlos Santamaría, el ‘niño genio’ de la UNAM, volvió de denunciar el acoso del que ha sido víctima por parte de sus maestros a lo largo de su estancia.

El pasado viernes, las autoridades de la UNAM, que no representan sus valores, nos han puesto una nueva trampa: pretenden limitarme o sacarme con argumentos psicológicos; lo hicieron antes", declaró el infante.

En un encuentro con la prensa durante el premio al Mérito Intelectual de la Niñez, el 'niño genio' señaló que los docentes le han complicado el camino y están aferrados en "sacarlo".

Ellos no ven mi desempeño académico por encima de 9, niegan mis proyectos, están aferrados a sacarme. Buscan encontrar el cómo o el por qué no debo seguir estudiando, pero mantienen impunes a profesores que se comprobó que, al aplicar exámenes, me discriminaron”, explicó el niño.