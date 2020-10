Polonia extrema precauciones por un fuerte rebrote de Covid-19

View this post on Instagram

Dwa tygodnie temu na nadzwyczajnym szczycie UE reprezentowau0142em stanowisko Czech, dzisiaj role siu0119 odwru00f3ciu0142y. Ze wzglu0119du na moju0105 kwarantannu0119 stanowisko Polski na posiedzeniu Rady Europejskiej @eucouncil bu0119dzie prezentowau0142 szef czeskiego rzu0105du Andrej Babiu0161 @andrejbabisofficial . Przyjaciele zawsze mogu0105 na siebie liczyu0107u2757ufe0f ud83cuddf5ud83cuddf1ud83cudde8ud83cuddffud83cuddeaud83cuddfa @premierrp #Morawiecki #MateuszMorawiecki #Polska #Czechy #solidarnou015bu0107 #V4 #EU #UE