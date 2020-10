Japoneses están preocupados por gran incremento en suicidios debido al estrés de la pandemia

View this post on Instagram

u672cu65e5u60c5u5831u89e3u7981u3055u308cu307eu3057u305fu3002 TBS u30c8u3099u30e9u30deu300cu304au30abu30cdu306eu5207u308cu76eeu304bu3099u604bu306eu59cbu307eu308au300d u7565u3057u3066u3010u30abu30cdu604bu3011uff01 u4ecau56deu81eau5206u304bu3099u6f14u3057u3099u3055u305bu3066u9802u304fu30adu30e3u30e9u30afu30bfu30fcu306f u304au3082u3061u3083u4f1au793eu306eu30c8u3099u30e9u606fu5b50u3066u3099u7834u58cau7684u6d6au8cbbu7656u304bu3099u3042u308bu3082u306eu306eu3001u30dbu309au30b7u3099u30c6u30a3u30d5u3099u3066u3099u771fu3063u76f4u304fu3099u306au733fu6e21u6176u592au3092u6f14u3057u3099u307eu3059u3002 u65e5u306bu65e5u306bu6691u304fu306au3063u3066u53c2u308au307eu3057u305fu304bu3099u3001u30adu30e3u30b9u30c8u3001u30b9u30bfu30c3u30d5u4e00u540cu3001u30c6u30ecu30d2u3099u306eu524du306eu7686u69d8u306b9u6708u304bu3089u3001u3088u308au7b11u3063u3066u9802u304du305fu304fu64aeu5f71u306bu52b1u3093u3066u3099u304au308au307eu3059uff01 u697du3057u307fu306bu3044u3066u3044u3066u304fu305fu3099u3055u3044uff01 #u304au30abu30cdu306eu5207u308cu76eeu304bu3099u604bu306eu306fu3057u3099u307eu308a #u30abu30cdu604b #u30b7u3099u30ecu304du3085u3093