Donald Trump y su revelador discurso en Michigan: "No soy político y no sigo las reglas"

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ignorado totalmente en los últimos días la pandemia del Covid-19 y ha realizado una serie de mitines en lo que es el cierre de su campaña rumbo a la reelección a la presidencia, y fue en Michigan donde realizó un 'revelador' discurso.

El residente de la Casa Blanca, fiel a su estilo polémico e irreverente, aseguró a los cientos de habitantes de Michigan que lo acompañaban en ese mitin, que nunca quiso ser político, pero que pelear por Estados Unidos lo motivó a incursionar en la política.

Te puede interesar: Estados Unidos: Nueva York extiende las horas de sus votos ante gran asistencia

No sueno como un político, porque no soy un político, y nunca quise serlo. Me convertí en uno por una razón en específico, porque estamos haciendo un trabajo en la historia de nuestro país en los primeros tres años y medio que nadie había hecho".