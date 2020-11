Ni el director de la OMS se salva: Tedros Adhamon, a cuarentena por posible contagio de Covid-19

Ginebra, Suiza.- Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, tuvo que ser puesto en aislamiento o cuarentena, luego de estar en contacto con una persona que dio positivo a Covid-19, aún cuando el biólogo con formación en inmunología de enfermedades infecciosa no presenta síntomas.

Tedros ha estado en la línea de frente de los esfuerzos de la máxima autoridad de la ONU en materia de salud para frenar la pandemia, que se ha cobrado cerca de 1.2 millones de vidas y ha infectado a más de 46 millones de personas en el mundo desde que el nuevo coronavirus surgió en China a final del año pasado.

Me han identificado como un contacto con alguien que ha dado positivo al #COVID19. Estoy bien y no tengo síntomas pero observaré una cuarentena en los próximos días, de acuerdo con los protocolos de la @WHO (por sus siglas en inglés) y trabajo desde casa".