'Asesino del Zodiaco': 50 años después logran descifrar su escalofriante carta

Ciudad de México.- Pocos son los asesinos seriales populares que quedan aún libres, y uno de ellos, que ha inspirado incluso películas es el 'Asesino del Zodiaco' y que estos días ha tomado nuevamente relevancia, pues un grupo de programadores lograron descifrar una escalofrianta escrita por el homicida hace 50 años.

Tuvieron que pasar 50 años para que un grupo de programadores de computación lograran lo que no pudieran investigadores, policías, expertos en simbología, ninguno de ellos pudo desencriptar una escalofriante carta escrita por el mismo 'Asesino del Zodíaco'.

El 'Asesino del Zodíaco, que nunca fue atrapado después de la ola de asesinatos a fines de la década de 1960, escribió que no temía a la muerte en la carta codificada, además, se burla de los investigadores diciendo que esperaba que se estuvieran "divirtiendo" tratando de atraparlo.

El mensaje cifrado se envió al San Francisco Chronicle en 1969 para ser replicado, pues amenazaba con matar más personas si no lo hacían, pero los intentos de averiguar lo que decía han resultado infructuosos hasta ahora.

Esto es lo que dice la carta:

Espero que se esté divirtiendo mucho tratando de atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión. Lo que trae a colación un punto sobre mí. No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso mucho antes. Porque ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mí donde todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso. Así que tienen miedo a la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso"