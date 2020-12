Brutal venganza: Mata a golpes a su novia y a su cuñado de 9 años tras descubrirle amante

Armavir, Rusia.- La Policía busca a un empresario, identificado como Akshin Guseinov de 32 años, que asesinó a su novia antes de admitir los hechos con un macabro mensaje que quedó grabado en video.

Guseinov abandonó el cuerpo ensangrentado de Viktoria Makarova de 26 años en una bañera y luego condujo a su casa, donde torturó y asesinó a su hermano más joven, identificado como Dmitry de 9 años.

En el video que grabó, el presunto asesino dijo que perpetró los crímenes luego de enterarse que su novia presuntamente tenía un amante. El hombre nombró a un sujeto llamado Yury, quien luego le informó a medios locales que él no tenía idea que Makarova salía con alguien más.

Guseinov, quien tiene múltiples negocios en la construcción y el turismo, condujo de vuelta a la costa del Mar Negro y desapareció. La Policía comenzó una búsqueda masiva y abrió un caso criminal para el doble homicidio.

La joven falleció luego de recibir múltiples golpes en la cabeza en el departamento del empresario. Su cuerpo con visibles heridas fue encontrado en una tina llena de agua y vestido con solo una camiseta. Su hermano fue cruelmente torturado antes de ser asesinado en su casa, mientras que su madre estaba fuera.

En el estremecedor mensaje que Guseinov grabó, dijo: "Muchos discutirán esto, hablarán y me condenarán. Quiero decir desde un principio que estoy cuerdo. El 3 de diciembre ella me confesó su traición. No solo eso, pero que desde agosto había estado con otro hombre. Ella justificó esto con el hecho de que todavía no vivíamos juntos y que se consideraba una mujer libre, pero estábamos en contacto todo el tiempo, nos veíamos y teníamos relaciones. Le di dinero, le compré cosas y me importaba. Estaba trabajando en nuestro futuro".

La maté no por su traición, sino porque entendí que ya no había vuelta atrás. La maté porque la golpeé varias veces y me di cuenta que ese era el colapso, el fin. No había vuelta atrás. Le diría todo a su madre".

En su mensaje también describió con lujo de detalles sobre lo que le planeaba hacer a su hermano menor. Guseinov también dijo que conduciría al Mar Negro y se tomaría pastillas para dormir antes de nadar lo más lejos que pudiera. Un video lo muestra dejando su automóvil y no ha sido visto desde entonces.