Desesperada madre clama por ayuda para su hija de 1 año "golpeada hasta la muerte"

Almaty, Kazajistán.- Un impactante video salió a la luz recientemente en el que se ve una mujer angustiada que lleva a su hija inmóvil de un año al lobby de un hotel de cinco estrellas en Kazajistán después de que supuestamente fuera golpeada brutalmente por su padre, un piloto británico.

En el clip, Madina Barakat de 23 años, pide ayuda al personal del Hotel InterContinental, en la ciudad de Almaty, mientras coloca a Sophia en el mostrador de recepción el 24 de octubre de 2019, informó East2West News.

La kazaja, cae al suelo y es ayudada por un oficial de seguridad que llama a una ambulancia. Luego se la ve llevando a la niña a un sofá antes de caer nuevamente, muestra el desgarrador metraje.

“¡Mató a mi hija! ¡Él la golpeó!” grita al mujer refiriéndose a su esposo, Mohamed Barakat, de 41 años, capitán de un Airbus A330 de una subsidiaria de Hong Kong Airlines, según la evidencia proporcionada por los trabajadores del hotel.

Más tarde, la mujer anuló una declaración anterior y dijo: "No creo que mi esposo haya matado a nuestra hija, ya que no hay razones ni motivos para esto", dijo en una entrevista.

El padre, que está en juicio y se declaró inocente, dijo a la corte que la niña murió en un "accidente" en la habitación del hotel luego de que él sufrira un "ataque" de epilepsia.

Barakat dijo que los médicos en Hong Kong y Malasia involucrados en sus controles médicos sabían que había sufrido epilepsia durante mucho tiempo, a pesar de que la afección es a menudo una razón para no obtener una licencia de piloto.

“Tuve una convulsión. No recuerdo nada de lo que le pasó a Sophia”, le dijo al juez. "Me estás pidiendo que te dé información mientras tuve una convulsión, pero no puedo darte ninguna".

Barakat agregó que “no había absolutamente ninguna posibilidad de que alguna vez le lastimara un solo cabello. Consciente o inconsciente, nunca jamás lastimaría a mi propia hija ".

El piloto también alegó que un investigador principal trató de sobornarlo, exigiendo 60 mil dólares para "reclasificar el caso", cambiando el cargo de asesinato para causar la muerte accidental del niño, informó East2West.

Barakat, quien anteriormente trabajó como piloto de la aerolínea de bajo costo AirAsia de Malasia, enfrenta hasta 20 años de prisión si es declarado culpable de asesinato.