Vladimir Putin confiesa que no se ha aplicado el Sputnik V y explica el porqué

Moscú, Rusia.- Ante el aumento de los contagios de Covid-19 en Rusia, las autoridades abrieron al público la vacuna nacional Sputnik V, incluso antes de que finalice los ensayos de Fase III, para de esa manera reducir la cantidad de enfermos.

Sin embargo, en su tradicional rueda de prensa anual, el presidente Vladimir Putin reveló que él no se ha aplicado la vacuna, algo que sorprendió a propios y extraños, pero explicó que se debe a las recomendaciones de los expertos en materia de salud.

A la gente como yo la vacuna todavía no llega. Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas, y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible”, aseguró Putin, que el 7 octubre pasado cumplió 68 años.