Nicaragua: Presidente Daniel Ortega impulsa ley que restringe candidaturas en elecciones

Managua, Nicaragua.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció este viernes durante una conferencia que retirará el derecho a optar a un cargo público a cualquier persona que pida sanciones extranjeras para el país centroamericano.

El líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) reveló que ya hay una propuesta de diputados sandinistas, la cual fue enviada a la Asamblea Nacional (Parlamento), cuya Junta Directiva, controlada por el oficialismo, convocó a una sesión extraordinaria para el próximo lunes, donde se prevé sea presentada.

El que no defiende a Nicaragua y pida sanciones en contra de Nicaragua ese no merece llamarse nicaragüense, ya perdió sus derechos a optar por cargos públicos, no lo podemos expulsar porque nació aquí, pero automáticamente de acuerdo con lo que manda la Constitución y las leyes ya perdió sus derechos a optar por cargos públicos cuando hubiere elecciones en este país."