Pasajeros ven morir a hombre durante vuelo; testigo relata cómo trató de ayudarlo

Estados Unidos.- A pesar de los intentos de rescate y la continua RCP por parte de los pasajeros, el avión finalmente fue desviado a Nueva Orleans solo una hora y 30 minutos después del vuelo.

Según el Daily Mail, Aldapa recurrió a Twitter durante el fin de semana para abordar la desgarradora experiencia.

Escribió: "Tomé la decisión de intentar salvar la vida de los pasajeros y junto con otros dos realizaron RCP durante casi una hora hasta que aterrizamos”.

Aldapa luego explicó cómo la esposa del pasajero enfermo nunca dijo que su esposo fuera positivo para Covid-19, solo mencionó que tenía una prueba planificada una vez que estuvieran en su destino.

Recordando sus útiles acciones, Aldapa dijo: "Pasé el resto del vuelo cubierto de mi propio sudor y en la orina de ese hombre”.

El hombre dijo también: “Desde entonces me he vuelto sintomático y estoy esperando los resultados de mi segunda prueba. No me han contactado la aerolínea ni los CDC hasta este momento”.

El hombre que murió fue visto "temblando y sudando mientras abordaba el avión", según se informa, dijo un usuario de Twitter.