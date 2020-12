Encuentran restos de un bebé, dentro de un jarrón; tiene 3 mil 800 años de antigüedad

Israel.- Arqueólogos en Israel están desconcertados por el hallazgo de los restos de un bebé de 3 mil 800 años dentro un jarrón antiguo en Tel Aviv. El equipo científico a cargo de la excavación indicó que si bien no es extraño encontrar restos de recién nacidos en jarrones antiguos, el misterio radica en determinar la razón de esta práctica.

Arbel, que formó parte del equipo que halló el jarrón, indicó que existe la interpretación de que el frasco, cuya forma es similar a la de un útero, puede representar el simbolismo de devolver al bebé muerto a la Madre Tierra, o la protección simbólica de su madre. La excavación tuvo lugar en Jaffa, la parte más antigua de Tel Aviv, una de las primeras ciudades portuarias del mundo.

La antigüedad del jarrón todavía no ha sido determinada. Y considerando que numerosas civilizaciones ocuparon el territorio que hoy se conoce como Tel Aviv, Abrol indicó que no es posible identificar el grupo que realizó este acto en particular. "Hay diferentes períodos en los que la gente enterraba a los bebés en frascos en Israel. La Edad del Bronce hasta hace menos de 100 años", explicó.