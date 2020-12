"Ya está aquí": Fauci alerta sobre la nueva cepa de Covid-19 en Estados Unidos

Estados Unidos.- Anthony Fauci, jefe epidemiólogo de Estados Unidos, sorprendió y hasta alertó a los habitantes al informar que la nueva cepa de Covid-19 que se considera la más contagiosa, estaría ya en el país pues con la acelerada expansión en Reino Unido puede haber superado las fronteras.

Fue en una entrevista para Good Morning America que el director que forma parte del Centro Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas reveló que "es ciertamente posible" que la cepa ya esté dentro del país.

Cuando se da el nivel de contagio que ha tenido lugar en el Reino Unido, uno debe asumir que ya está aquí, aunque no sería la cepa dominante, pero no me sorprendería que ya estuviera aquí", indicó Fauci.