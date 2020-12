Ante la presencia de pocos fieles, el papa Francisco celebró la 'solitaria' misa del Gallo

Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco ofició la misa del Gallo más solitaria, ante pocos fieles y adelantada para respetar el toque de queda debido a la pandemia, y llamó a servir a los demás huyendo de la conducta de los "analfabetos de bondad".

Tú que me salvas, enséñame a servir. Tú que no me dejas solo, ayúdame a consolar a tus hermanos, porque desde esta noche todos son mis hermanos", fueron las palabras con las que el Pontífice concluyó su homilía de Nochebuena, en una basílica de San Pedro enrarecida.