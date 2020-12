Joven regala una feliz Navidad a 60 familias al recaudar 119 mil pesos a través de Internet

Texas, Estados Unidos.- Un adolescente de 13 años de edad, realizó una colecta para poder darle regalos a 60 niños sin hogar, en Texas, Estados Unidos.

A través de su cuenta de Facebook y de la página GoFundMe, Jaxson Turner pidió a las personas que lo apoyaran para poder llevar la Navidad a los menos afortunados que él.

Creo que debemos ayudarlos porque muchas familias durante esta pandemia están perdiendo sus trabajos o sus casas y las mamás ya están preocupadas por quedarse sin hogar", dijo Jaxson.

Todo el trabajo se realizó a nombre de Never Too Young To Care, la asociación que creó Jaxson en su cumpleaños de hace tres años y que busca realizar labores altruistas. Esta labor inició el 1 de octubre y terminó el 12 de diciembre, lo cual dio tiempo necesario para que el joven juntara el dinero que tenía para comprar ropa y juguetes a los beneficiarios.

Al momento de la entrega, el adolescente entregó pizza, macarrones, nuggets de pollo y galletas para las familias a las que iba dirigido este esfuerzo.

Algunas personas estaban llorando. Una de las familias con cuatro hijos y una madre me informó que sus hijos nunca antes habían recibido zapatos nuevos",

En total se reunieron unas cuatro mil 500 libras, las cuales ascienden a aproximadamente 119 mil pesos que fueron utilizados para comprar los artículos que se donaron.