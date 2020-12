Hombre asesina a sus hijos y se quita la vida por infidelidad de su esposa; le pidió el divorcio

Rusia.- Un papá asesinó a sus dos hijos antes de suicidarse por la aventura de su esposa después de decirle a su hermano al pensar que ellos tendrían que irse con él.

Fazyl Khalikov, de 37 años, llamó repetidamente a su esposa Galiya, de 31 años, durante la noche mientras celebraba con sus compañeros de trabajo en una fiesta de fin de año en Ufa, Rusia.

No contestó el teléfono, pero cuando regresó a casa por la mañana admitió haber estado con un colega. Galiya también le dijo a su esposo que quería el divorcio, según informes que citan a la Policía.

Luego, el esposo y la esposa condujeron juntos por la ciudad hablando, y luego él le dijo que quería llevar a sus hijos, su hijo Askar, seis y su hija Ayana, de 18 meses, a dar un paseo. Luego los llevó a un pueblo cercano.

Le envió un mensaje a su hermano para decirle: "Mi esposa me engañó, confesó hoy. Me dijo que amaba a otro hombre y que tuvieron relaciones en su fiesta de la empresa. Adiós, me llevaré a los niños".

Arregló un tubo para que los gases de escape entraran al auto y llamó a su esposa para decirle que su hijo había muerto y que su hija estaba a punto de morir. Inmediatamente llamó a la Policía, pero el automóvil con tres cuerpos fue encontrado dos horas después en un lugar apartado junto al río.