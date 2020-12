Hombre "peligroso" se haría pasar por joven desaparecida en Navidad; familia teme por su vida

Reino Unido.- La desaparición de una adolescente desde el día de Navidad con un hombre que, según su familia, puede ser "muy peligroso" desató una fuerte búsqueda por encontrar a la joven.

Chloe Fewster, de 19 años, fue vista por última vez en Hull, East Yorkshire el 25 de diciembre. Su familia, presa del pánico, dice que desapareció con un hombre que podría ser su novio y que supuestamente finge ser ella en Internet, pero la Policía no lo ha confirmado.

Chloe escribió una publicación misteriosa en Facebook justo antes de su desaparición, compartiendo una foto de sí misma junto a un hombre y las palabras: "Mi amor".

Los amigos de Chloe dicen que han hablado con ella en Facebook y Snapchat desde que desapareció, pero su madre dice que el hombre con el que supuestamente desapareció controla sus perfiles de redes sociales.

La madre desconsolada de la niña desaparecida, Kerry, escribió en las redes sociales: "Pensé que le estaba enviando mensajes durante una semana y ella me estaba respondiendo, cuando todo el tiempo él me enviaba mensajes y pretendía ser Chloe diciendo que estaba bien, cuando no estaba bien. en absoluto. Por favor, no se deje engañar por él".

El inspector detective Simon Vickers de la policía de Humberside hizo un llamado desesperado para que Chloe se pusiera en contacto: "Chloe, no necesitas sentirte avergonzada, solo queremos hablar contigo para asegurarnos de que estás bien y a salvo".