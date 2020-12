Croacia sacudida por un poderoso sismo de 6.2 grados; hay personas fallecidas

Zagreb, Croacia.- Este martes 29 de diciembre, un potente terremoto de 6.2 grados en la escala de Richter sacudió a la localidad de Petrinja, aunque también se sintió en Zagreb, y que presuntamente ha ocasionado daños materiales y víctimas fatales en Croacia.

De acuerdo con los servicios de sismología de aquel país, el epicentro del sismo se localizó a 46 kilómetros de Zagreb y a 10 kilómetros de profundidad, por lo que autoridades de Protección Civil se han movilizado a las zonas más afectadas.

De acuerdo con el alcalde de Petrinja, Darinko Dumbovic, citado por Reuters, el ambiente que se percibe entre la ciudadanía es de pánico general, pues de acuerdo con el edil, el municipio está en ruinas con “muertos, heridos y desaparecidos”.

No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos”, señaló Darinko Dumbovic.