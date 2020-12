VIDEO: Encapuchado ultima a tiros a bailarina rusa frente a su departamento

Een danseres is in #Moskou op straat doodgeschoten nadat zij een affaire had met een man die naar verluidt politicus is.



Schrijnende CCTV toont het moment dat de moordenaar Natalia #Pronina (30) benadert vanuit de schaduw en haar van dichtbij neerschiet.https://t.co/cDrM735VuA pic.twitter.com/xOTTzYc1jE