Wuhan, donde nació el Covid-19, recibe el 2021 con magno evento y sin sana distancia

Wuhan, China.- A un año desde que nació el Covid-19 en Wuhan y que China se lo comunicara a la inmediatez a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ciudad le dio la bienvenida al 2021 con un magno evento donde los habitantes no tuvieron sana distancia.

Salas de conciertos se registraron abarrotadas donde se ve a los asistentes con cubrebocas, pero sin ningún otro cuidado, entre uno de estos estaban alrededor de 300 personas listas para escuchar a un grupo que mezcla rock y música electrónica, sin importar que el resto del mundo se siga viendo afectado por el coronavirus.

Fue uno de los asistentes de los eventos quien reveló que muchos no llevan su mascarilla porque "no hay casos ya en Wuhan, pero muchos la llevan por preocupación porque el virus enseñó que no se puede confiar, no queremos volver a meter la pata".

Pero el festejo ganó y una vez más los residentes olvidaron como se vieron las primeras semanas donde no se encontraba alimentos, material sanitario y mucho menores reunión con familiares pues se tenía que evitar el contacto, cosa que una vez más olvidaron y que podría desatar un nuevo brote de contagios.