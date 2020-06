Aún sin caminar y con el cráneo fracturado, el estado del 'abuelito' empujado por policías durante protestas

Nueva York, Estados Unidos.- De acuerdo con la abogada de Martin Gugino, el manifestante de 75 años que se golpeó la cabeza tras ser empujado por miembros del equipo de respuesta de Búfalo, permanece hospitalizado sin poder caminar y con el cráneo fracturado.

No tengo libertad para dar más detalles en este momento que no sea confirmar que su cráneo resultó fracturado. Si bien todavía no puede caminar, pudimos mantener una breve conversación antes de que se cansara demasiado", señaló la abogada Kelly Zarcone.