Casos diarios de Covid-19 en EU podrían alcanzar los 100 mil, asegura Anthony Fauci

Estados Unidos.- Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EU, advirtió que los casos diarios de Covid-19 país podría alcanzar los 100 mil si las autoridades no logran contener la propagación.

Ahora tenemos más de 40 mil casos nuevos al día. No me sorprendería que aumentáramos a 100 mil al día si no hay un cambio, y por eso estoy muy preocupado", dijo Fauci.