Madre y su hija de 5 años son atacadas con soda caústica en España; sufren quemaduras graves

Madrid, España.- Una mujer y su hija de 5 años fueron ingresadas a un hospital de Barcelona con quemaduras graves, tras haber sido atacadas por un hombre con soda cáustica en la vía pública en Sant Feliu de Guíxols, Girona.

La madre sufrió heridas en la boca, labios, lengua, cabeza y perdió uno de los ojos. Por su parte, la menor tiene quemaduras leves en el rostro y sus hombros.

Me acosaba mucho, lo había denunciado varias veces, siempre me decía que si no me iba con él me iba a quemar, que si no me iba con él me iba a sacar los ojos y hasta que no lo ha conseguido no ha parado", narró Ana María Gallego.