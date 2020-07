(VIDEO) Policía de São Paulo pisa el cuello de una mujer: "Me golpeó y me rompió la tibia"

São Paulo, Brasil.- Un Policía de Sao Paulo pisó agredió a una mujer al pisarle el cuello, hecho que recordó al homicidio por asfixia de George Floyd en Estados Unidos.

En las imágenes vitalizadas en redes sociales se ve al agente descargando todo el peso de su cuerpo sobre el cuello de la víctima de 51 años.

Según G1, el hecho es del pasado 30 de mayo cuando el comercio de la mujer estaba abierto y un hombre paró su auto con el sonido a todo volumen y vecinos llamaron a la policía.

Pedí al policía que parase y me empujó. Me dio tres golpes, me hizo tropezar para derribarme, me rompió la tibia. Me golpeó y cuanto más luchaba, más apretaba su bota alrededor de mi cuello", explica la comerciante.