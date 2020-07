Alerta mundial por nuevo síntoma del Covid-19 descubierto por expertos españoles

Madrid, España.- Cómo si el estrés por la emergencia sanitaria del coronavirus no fuera suficiente, expertos de España descubrieron que unos sarpullidos bcutáneos, que se han vinculado con Covid-19 y que suceden en el interior de la boca, constituyen un nuevo síntoma que se agrega a la larga lista.

Esas erupciones se conocen en el mundo médico como enantema, un sarpullido en las membranas mucosas, que es común en los pacientes con enfermedades virales, así lo señaló la doctora Michele Green, del Hospital Lenox Hill de Nueva York.

Green no participó del estudio español que determinó el nuevo síntoma. Ese informe fue publicado en el Journal of the American Medical Association (JAMA) el pasado 15 de julio. “De 21 pacientes con Covid-19 y erupción cutánea, 6 pacientes (29%) tenían enantema”, señaló el estudio.

Los otros síntomas del Covid-19 son: dificultad para respirar; dolor en el pecho; incapacidad para hablar o moverse; fiebre; tos seca; cansancio; molestias y dolores varios; dolor de garganta; conjuntivitis; dolor de cabeza; pérdida del sentido del olfato; pérdida del sentido del gusto; erupciones cutáneas; pérdida de color en los dedos de las manos y pies.

