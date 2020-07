Horror en Brasil: El perro de una pareja asesinó a sus gemelas recién nacidas

Río de Janeiro, Brasil.- Un terrible hecho sucedió en Piripa, en Brasil, y es que los padres de un par de gemelas de apenas 26 días de nacidas, descubrieron con horror que el perro que les había acompañado por años, acabó con la vida de Anne y Analu.

De acuerdo con el relato de un familiar, los padres de las pequeñas las habían dejado dormidas en la habitación, sin embargo, cuando entraron a la recámara se encontraron con la dantesca escena provocada por el perro.

Te puede interesar: Ayuda Covid-19: México reciben apoyo de Suiza para desarrollar un fármaco

La pareja apenas y pudo alejar al can, y llamaron a los servicios de emergencias, sin embargo, al llegar al hospital, ambas bebés habían fallecido a causa de los daños.

Los familiares no se explican aún como es que ocurrió esto, pues el can había acompañado por años a la pareja, y jamás se había mostrado agresivo, no había mordido a nadie nunca.

Las autoridades creen que el can, un labrador, agredió a las pequeñas porque se sintió celoso .

Con información de El Heraldo