A la edad de 91 años, fallece el gran maestro italiano Ennio Morricone

Roma, Italia.- Este lunes a la edad de 91 años, Ennio Morricone dejó de existir debido a las complicaciones tras sufrir una caida en los últimos días. El mundo artístico y musical sufren su gran partida pues 'El Maestro' dejó un gran legado.

Familiares, amigos y seguidores lamentan la pérdida de un gran ser humano y un excelente compositor, su colega Hans Zimmer compartió que se encuentra devastado por tan terrible noticia, pues Ennio era un icono y los iconos no desaparecen. Por otro lado, el francés Jean Michel Jarre, expresó que Morricone realizaba un sonido único y componía magnificas melodías, una gran influencia y fuente de inspiración.

Morrione es mundialmente reconocido y alabado gracias a sus distintas composiciones de las bandas sonoras más memorables en la historia del cine principalmente para las producciones del 'spaghetti western' en los filmes de Sergio Leone en la Trílogia del Dólar protagonizada por Clint Eastwood; Per unpugno di dollari en 1964, Per qualche dollaro in pú de 1965 y Il buono, il brutto, il cattivo en 1966.

En 2006 Ennio fue acreedor al Óscar Honorífico por tan destacada e impecable trayectoria en el mundo de la música y el cine, años más tarde ganó un Globo de Oro por la creación de la banda sonora para el Western de Quentin Tarantino, The hateful eight en 2015.

Fuente: El Universal