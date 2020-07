"Mamá te amo, estoy muerto": Revelan las últimas palabras de George Floyd

Estados Unidos.- El pasado miércoles se revelaron las transcripciones de los audios de las cámaras corporales de la Policía en Mineápolis, por lo que detallan las últimas palabras de George Floyd.

Según se desprende de las grabaciones, la víctima estaba tratando de cooperar con los agente, pero el pánico no se lo permitía. La víctimas repetía que lo iban a matar, alegó ser claustrofóbico e incluso, afirmó que recientemente tuvo Covid-19.

Me van a matar, hombre", expresó Floyd mientras los oficiales lo presionaban contra el suelo en la calle.

Lo siento, lo siento… me dispararon antes de la misma manera, señor oficial. Por favor no me dispare".

Posteriormente, el expolicía Derek Chauvin ordenó que arrojaran al suelo al hombre: "Está bien, está bien. Oh, Dios mío. No puedo creer esto. No puedo creer esto. Mamá, te amo, diles a mis hijos que los amo. Estoy muerto", expresó Floyd.