Donald Trump, contra Tik Tok: El presidente quiere prohibir la red social en EU

Washington, Estados.- Como si su popularidad estuviera en la actualidad por los cielos, Donald Trump, presidente de Estados Unidos anunció que prohibirá el funcionamiento en territorio norteamericano, de una de las redes sociales favoritas de los últimos meses, Tik Tok.

El mandatario declaró que prohibirán el uso de la plataforma digital, señalando que puede usar sus poderes económicos en situaciones de emergencia o una orden ejecutiva para prohibir la plataforma en cuestión.

Te puede interesar: VIDEO: Hombre amenaza con un cuchillo a una policía y termina baleado en EU

Al mismo tiempo, el inquilino de la Casa Blanca indicó que no apoya la posibilidad de la compra de TikTok por una empresa estadounidense. Previamente, The New York Times reportó, con referencias a una fuente familiarizada con el tema, que Microsoft adelanta conversaciones para adquirir la red social china.

Con información de RT