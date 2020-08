Argentina y México trabajarán juntos para producir una vacuna contra el Covid-19

View this post on Instagram

El laboratorio AstraZeneca y la biotecnolu00f3gica mAbxience del Grupo INSUD nos informaron hoy que la Argentina estaru00e1 a cargo, junto con Mu00e9xico, de la producciu00f3n y distribuciu00f3n en toda Latinoamu00e9rica de la potencial vacuna contra el Covid-19 que desarrolla la Universidad de Oxford. El acuerdo, que prevu00e9 la transferencia de tecnologu00eda para la producciu00f3n inicial de entre 150 y 250 millones de dosis, permitiru00e1 un acceso oportuno y eficiente para toda Latinoamu00e9rica y en particular para nuestro pau00eds, que la tendru00e1 disponible entre 6 y 12 meses antes. Esto nos asegura que la Argentina dispondru00e1 de la vacuna cuando lo requiera y a un precio razonable a partir del primer semestre de 2021, si los resultados de los estudios fase III son positivos y se aprueban las regulaciones correspondientes. Aunque es una gran noticia, no se trata de una soluciu00f3n para el presente sino un alivio para el futuro. Hoy seguimos sufriendo la pandemia, con un fuerte aumento de contagios y muertes. Por eso, hasta que estu00e9 la vacuna debemos ser responsables y extremar las medidas de cuidado.