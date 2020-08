Exabogado de Trump revela los fraudes e infidelidades cometidos por el presidente de EU

Estados Unidos.- El exabogado personal de Donald Trump publicó el prólogo de su futuro libro Disloyal: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump (Desleal: La verdadera historia del exabogado personal del presidente Donald J. Trump).

Michael Cohen, quien actualmente cumple una condena de prisión de tres años hasta noviembre de 2021, acusa al mandatario estadounidense de haber cometido fraudes, además de revelar detalles de su vida personal.

No le importaría que yo estuviese muerto", afirma Cohen sobre el mandatario al principio del texto publicado.

Agregó que "la teoría de Trump sobre la vida, los negocios y la política giraba en torno a las amenazas y la visión de la destrucción, financiera, electoral, personal, física, como un arma".

En el prólogo, Cohen repitió la acusación de que Trump había coludido con Rusia durante su campaña presidencial en 2016 y que "hizo trampa". Asimismo, opina que conoce al presidente mejor que cualquier otra persona, "aparte de su esposa e hijos".

En cierto modo, lo conocía mejor incluso que su familia porque fui testigo del hombre real, en clubes de 'striptease', reuniones de negocios turbios y en los momentos de descuido, cuando revelaba quién era realmente: un tramposo, un mentiroso, un farsante, un matón, un racista, un depredador, un timador", reitera el abogado.