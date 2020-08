"Una noche extremadamente violenta": Balean a 17 personas en Cincinnati

Cincinnati, Ohio.- La Policía del Estado de Ohio ha reportado que tan solo la mañana de este domingo 16 de agosto ya han habido tres ataques armados en diferentes zonas de la ciudad de Cincinnati, dejando un saldo de 17 personas baleadas y posiblemente 2 muertos.

Sin duda alguna este domingo 16 de agosto ha sido un día terrorífico para la ciudad de Cincinnati, pues han comenzado el día con tres tiroteos que han dejado un saldo de 17 heridos y posiblemente varios muertos; aún no se actualizan los informes.

Te podría interesar: Robert Trump: Fallece el hermano del presidente de Estados Unidos a los 71 años

El subjefe de Policía, Paul Neudigate, informó que en el vecindario Over the Rhine, donde 10 personas resultaron heridas y aunque aún no es muy seguro, se especula que dos hayan muerto a causa de sus heridas.

Otro ataque armado se registro en Walnut Hills, en el cual tres ciudadanos fueron baleados, hasta el momento no se sabe del estado de salud de ninguno, del cual se espera recibir muy pronto.

Te podría interesar: La tormenta tropical 'Kyle' se forma en el Océano Atlántico, informa el CNH

Un tercero sucedio en el vecindario de Avondale, donde fueron cuatro personas las que recibieton disparos, de las cuales se cree que dos fallecieron, pero como en los otros dos incidentes, aún no se tiene información.

Los medios hasta el momento revelaron que los ataques ocurrieron en intervalos de 60 a 90 minutos, hasta el momento no se tiene ningún sospecho y no se sabe si la persona fue la misma o haya varios agresores, aunque Neudigate señala que “parecen ser incidentes independientes, pero horribles y trágicos”.

Te podría interesar: Muere segundo migrante de Covid-19 bajo custodia de ICE en Florida

Fuente: Noticieron Televisa