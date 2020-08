Shinzo Abe, primer ministro de Japón, renuncia por problemas de salud

Tokio, Japón.- Luego de que el lunes pasado desde el Gobierno de Japón se informara que el primer ministro Shinzo Abe había sido ingresado a un hospital con un cuadro complicado de salud, este viernes 28 de agosto se comunicó que el mandatario de la nación asiático dimitía del cargo argumentando problemas de salud.

Como ya no estoy en condición de responder con confianza al mandato de los ciudadanos, he decidido que debería no seguir en el puesto de primer ministro", ha señalado en rueda de prensa.