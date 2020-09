Segunda voluntaria padece posible efecto tras probar vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19

Estados Unidos.- La compañía farmacéutica, AstraZeneca, informó que el segundo voluntario en probar la vacuna contra el Covid-19, presentó una enfermedad neurológica, la cual estiman como inexplicable.

No obstante, hasta el momento no existen evidencias necesarias para demostrar que esto se originó por recibir la sustancia. Según medios de Estados Unidos, la paciente es la primera mujer en probar el compuesto.

Según lo revelado por The New York Times, AstraZeneca no cuenta con un diagnóstico claro aún, pero hay quienes señalan que podría tratarse de mielitis transversal, la misma enfermedad que desarrolló la primera voluntaria.

Ante esto, AstraZeneca explicó, que, luego de una revisión independiente, se determinó que era poco probable que ambas enfermedades estuvieran ligadas a la vacuna por lo que continuarían con los ensayos.

La vacuna se encuentra en desarrollo por AstraZeneca y la universidad de Oxford es considerado como uno de los proyectos occidentales más avanzados del momento.

Está siendo probado con decenas de miles de voluntarios en el Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y, desde finales del pasado mes de agosto, en Estados Unidos, en lo que se llama la fase 3 de los ensayos.

