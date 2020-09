Temblores sacuden algunos estados de México; no hay pérdidas humanas ni materiales

Ciudad de México.- El Sismológico Nacional informó sobre los tres sismos que sacudieron la madrugada de este lunes a los estados de Baja California Sur, Chiapas y otro en Oaxaca.

Fue a través de la cuenta de Twitter del organismo, donde informó sobre un primer sismo que se registró en Chiapas a las 02:51 de la mañana con magnitud de 4.0 al noroeste de Cintalapa.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 60 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS 21/09/20 02:51:44 Lat 16.97 Lon -94.20 Pf 150 km pic.twitter.com/5fTsxS1T83 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 21, 2020

A las 2:25 fue en Oaxaca con 4.0 de magnitud cuyo epicentro fue 20 kilómetros al sureste del municipio de Matías Romero y una Profundidad de 27 kilómetros.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 20 km al SURESTE de MATIAS ROMERO, OAX 21/09/20 02:25:01 Lat 16.72 Lon -94.95 Pf 27 km pic.twitter.com/fUSzTisVFC — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 21, 2020

El último fue a las 4:00 am de magnitud 4.6 en Baja California Sur, con 10 kilómetros de profundidad. Debido a que no fueron grandes, no hubo pérdidas humanas ni materiales según informó el Sismológico Nacional.

Preliminar: SISMO Magnitud 4.5 Loc 369 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS 21/09/20 04:00:03 Lat 19.57 Lon -109.54 Pf 10 km pic.twitter.com/0PtK6c37qe — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 21, 2020

Fuente: Radio Formula/ Twitter @SismologicoMX