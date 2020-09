Madre pide ayuda a la policía para controlar a su hijo autista; casi lo matan a balazos

Utah, Estados Unidos.- De nueva cuenta la Policía de Estados Unidos está envuelta en una polémica luego de un desafortunado suceso que involucró a oficiales de Salt Lake City, pues estos acudieron a un llamado de emergencia de una madre que no podía controlar a su hijo autista, sin embargo, los uniformados no solo no lo controlaron, sino que le dispararon.

A raíz de este suceso, as autoridades de Utah abrieron una investigación para determinar que fue lo que ocurrió con Linden Cameron, un joven de 13 años que padece síndrome de Asperger y cuya madre, Golda Barton, requirió el auxilio de la policía por un ataque de ansiedad del menor.

La madre del menor relató que le señaló a los policías que su hijo estaba desarmado y dejó que los oficiales intentaran calmar al joven, sin embargo, comenzaron a gritarle que se tirara al suelo antes de dispararle varios tiros.

El sargento de la Policía de Salt Lake City, Keith Horrocks, señaló que sus agentes informaron que ellos respondieron al llamado, asumiendo que se trataba de una amenaza por parte de menor con un arma y al verlo correr, le dispararon, sin embargo, no se encontró ninguna arma en la casa.

Con información de RT