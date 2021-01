La abrumadora historia de enfermera que guarda cadáveres de pacientes que mueren por virus

Londres, Inglaterra.- Una enfermera con lágrimas en los ojos que ha pasado horas cerrando bolsas con cadáveres y ha rogado a la gente que siga las reglas de encierro a medida que los hospitales se saturan cada vez más.

La enfermera Ameera Sheikh dice que se vio obligada a ver una gran cantidad de muertes durante la pandemia de Covid-19. Ameera, de 28 años, ha hablado de tener que cerrar el cierre de la bolsa para cadáveres de su cuarto paciente en solo dos días.

Ella dijo: “Cada día es tan malo como el siguiente. Algunos días es tan intenso. Te sientes tan mal por dentro que ni siquiera te atreves a beber un vaso de agua. Por favor, no rompan las reglas. He trabajado en el extranjero en países menos desarrollados donde no tienen los recursos como nosotros y lo que está sucediendo ahora me recuerda esas experiencias ".

La enfermera habló sobre las condiciones de trabajo en los hospitales en la actualidad, y dijo que los trabajadores médicos están de pie durante 13 a 14 horas por día, corriendo tratando a los pacientes: "Ya no duermo porque las pesadillas son demasiadas".