"México es un estado narco”: Gobierno de EU, molesto por la exoneración de Cienfuegos

Ciudad de México.- El Gobierno de Estados Unidos parece no estar conforme con la decisión de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos, mucho menos con el respaldo de Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno fue calificado como ‘narco estado’.

De acuerdo con López Dóriga Digital, que cita a VICE Wolrd News, desde el anonimato, un funcionario del Gobierno de Estados Unidos señaló que no le sorprendió lo ocurrido con Cienfuegos y calificó al gobierno como ‘narco estado’.

No estoy realmente tan decepcionado. Me había resignado a que este fuera el resultado final. No es tan sorprendente. México es un estado narco”, declaró.