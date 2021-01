Juezas del Tribunal Supremo de Afganistán pierden la vida en atentado ocurrido en Kabul

Kabul, Afganistán.- Un atentado en Kabul, Afganistán le arrebató la vida a dos juezas del Tribunal Supremo de ese país. Los hechos ocurrieron mientras las dos integrantes del sistema de justicia se dirigían a su centro de trabajo en el centro de la capital afgana. Hasta el momento no hay responsables de este ataque.

Representantes del Poder Judicial de Afganistán mencionaron que sujetos armados interceptaron el vehículo donde las dos mujeres viajaban y abrieron fuego contra ellas. Según dijeron, las balas impactaron en el coche donde iban y ambas juezas murieron en el momento. Un portavoz del gobierno fue el que informó la noticia.

Desgraciadamente, hemos perdido a dos juezas en el ataque de hoy. Su conductor está herido".

La escena del crimen

Los hechos no han sido atribuidos a nadie y hasta ahora nadie ha sido señalado como responsable de los asesinatos. Zabihullah Mujahid ,representante de un grupo talibán, mencionó que su organización no había planeado este ataque. Y que no se atribuían su autoría.

De acuerdo con fuentes oficiales, en los últimos meses se ha disparado una ola de violencia contra personas de alto perfil en Kabul. Un informe de Naciones Unidas detalló que tan solo en 2019, 13 jueces y 19 fiscales fueron asesinados en Afganistán.