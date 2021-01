Joe Biden toma protesta y se convierte en el presidente 46 de Estados Unidos

Washington, Estados Unidos.- Poco antes del medio día de este miércoles (hora de EU), Joe Biden tomó protesta hace apenas unos minutos y se convirtió en el presidente número 46 de Estados Unidos.

Frente a las escalinatas del Capitolio en Washington, recinto que hace dos semanas fue blanco de un ataque por parte de seguidores de Donald Trump, el demócrata fue nombrado como el nuevo mandatario de la nación.

Este es el día de Estados Unidos, el día de la democracia y la esperanza", mencionó Biden tras su investidura.

Trump fue el gran ausente en la investidura de Biden, pero el evento histórico sí contó con la presencia de los expresidentes Barack Obama y George W. Bush, con sus respectivas esposas Michelle Obama y Laura Bush.

Sin embargo, el exvicepresidente Mike Pence sí acudió a las escalinatas del Capitolio para representar a la administración saliente.

Por su parte, Kamala Harris también se convirtió en la vicepresidenta número 49 del país, cargo que por primera vez en la historia de EU es ocupado por una mujer.

La famosa Lady Gaga fue la encargada de interpretar el himno nacional estadounidense, mientras que Jennifer Lopez representó a los latinos y cantó el tema The land of the Free, además de mencionar una frase en español.