Estrangulada y abandonada: Así fue el macabro asesinato de famosa influencer de Instagram

Houston, Texas.- Autoridades revelaron la causa de muerte de una joven influencer cuyo cuerpo desnudo fue encontrado al costado de una carretera en Houston el pasado mes de noviembre.

Según información de autoridades, tras realizarle una autopsia, descubrieron que Alexis Sharkey, de 26 años, había sido estrangulada hasta la muerte. La influencer fue encontrada sin vida luego de que el conductor de un camión de basura reportara haber visto un cuerpo abandonado a su supervisor.

"La manera en la que murió fue un homicidio", reveló a medios nacionales el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris. Aunque originalmente la Policía de Houston había mencionado que el cadáver no tenía "heridas visibles", ahora pueden confirmar que la joven sí fue asesinada por medio de estrangulamiento.

Aún no se ha detenido a alguna persona como responsable de su muerte. El hombre que reportó haber visto su cuerpo declaró que parecía que habían lavado su cuerpo.

Parecía que acababa de salir de la tina. Su cuerpo estaba limpio. No tenía nada en su cuerpo".

Sharkey tenía más de 20 mil seguidores en su cuenta de Instagram, en la cual publicaba sobre belleza y el cuidado de la piel. Amigos de la víctima la describen como una joven "llena de vida", sin embargo, mencionaron que la relación entre ella y su esposo Tom Sharkey era volátil.

Incluso, comentaron que no asistió a su servicio funerario, ya que familiares de Alexis decidieron no invitarlo: "Su familia no lo invitó. No lo querían allí. Por eso lo mantuvieron en secreto, para que no supiera qué estaba pasando", dijo un amigo de Alexis.

Según personas cercanas a la influencer, ella y Tom habían planeado divorciarse antes de su muerte, sin embargo, el sujeto parecía no estar de acuerdo con las declaraciones de que tenían problemas, describiendo su relación como un "matrimonio feliz".

Declaró que su esposa había estado "estresada" antes de su muerte y que él había estado "abrazándola, consintiéndola y animándola a salir adelante". Finalizó agregando que estaba "destruido" por su muerte y estaba cooperando con los detectives de homicidio para investigar el caso.

