FUERTE IMAGEN: Hombre mutila a su propio padre y este escapa; casi muere desangrado

Mykolaiv, Ucrania.- Un hombre fuertemente armado confesó que castró a su propio padre y mutiló su rostro luego de tener un enfrentamiento a tiros con la Policía.

El hombre de 36 años fue detenido luego de un fuerte enfrentamiento con la Policía. Esto ocurrido después de que su padre, quien sangraba profusamente, se liberara de las esposas que tenía colocadas en su casa y alertara a autoridades.

La nariz, labios y miembro de la víctima habían sido cortados, según información de la Policía. Luego del brutal crimen, el hombre de 55 años fue llevado de emergencia al hospital. En redes difundieron una imagen del hombre bañado en sangre en la ambulancia.

Cuando alertó a la Policía tras lograr escapar, el agresor empezó a dispararles para evitar ser arrestado, hiriendo a tres agentes. Luego del intenso enfrentamiento, el hombre se rindió y fue capturado.

La Policía de Ucrania reveló que la casa estaba llena de explosivos controlados por radio. También decomisaron un aparato para visión nocturna, un cuchillo, un pasamontañas, armas, municiones, un detonador y artefactos para bombas.

Cuando le preguntaron sobre el haber mutilado los genitales de su padre, este respondió sin inmutarse:

Sí, y estoy muy feliz al respecto. Se lo corté pero no se calmó. Luego agarré unas esposas y se las puse porque no podía controlarlo, pero aún así no se calmaba. Tenía más fuerza de lo que imaginé".