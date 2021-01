Maestra fue acusada de abusar de estudiante; su esposo hace fuerte confesión

Reino Unido.- El esposo de una maestra acusada de abusar repetidamente de un estudiante de 15 años dijo hoy a un tribunal que su matrimonio era tan fuerte como siempre.

Daniel Barber, de 38 años, confesó que su relación estaba bien a pesar de que su esposa fue juzgada por subir al joven en un automóvil, luego acostarlo en un campo y un bosque.

Barber negó tener problemas matrimoniales mientras luchaban por concebir en el momento de los supuestos actos con el alumno, y agregó que tenía plena fe en ella. Frente a la Corte declaró que no le afectó la condena de Kandice Barber por enviarle al niño un video de ella rodeada de juguetes sexuales.

Barber mencionó le creía a su esposa sobre el video, a pesar de que un jurado la condenó:

Nuestra relación es como es hoy, nunca ha cambiado. Siempre hemos sido buenos y siempre hemos sido fuertes. Cuando mi esposa está hablando por teléfono, yo no soy una de esas personas que la miran constantemente para ver con quién está hablando por teléfono. Tengo plena fe en ella".

El jurado dijo que la mujer había sido condenada por enviar un video de ella misma tocándose a un alumno de la escuela, a lo que él respondió: "Sí, porque no hay video. No había evidencia de un video, así que no puedo reaccionar ante algo que no puedo ver. Y había fotos pero no había evidencia de que mi esposa las hubiera enviado".

Fuente: Daily Mail